Dursunbey’de on binler buluştu

Dursunbey Belerdiyesi ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında çeşitli etkinlikler düzenledi. Bilal Sonses ve Zara konserleri ile iki gün süren etkinliklerde adeta izdiham yaşandı.

Dursunbey’in kurtuluşunun yüzüncü yılı ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 3 gün süren etkinliklerin ilk gününde ‘Önce Vatan’ tiyatrosu sahnelenirken, etkinliklerin ikinci etabı 3 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti.

Saz Mesire alanında gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerde birçok gösteri grubu sahne alırken, atlı okçuluk gösterileri büyük ilgi gördü. Gündüz etkinliklerinin ardından ise akşam saatlerinde ilçenin yetenekli gençleri Aspar ve Rastro rap müzikleri ile konsere gelen on binlerce kişiye coşku yaşattı. Gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Bilal Sonses de alanı hınca hınç dolduran Dursunbeylilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Büyük Dursunbeyliler Buluşmasında İzdiham

Etkinliklerin son gününde ise bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Büyük Dursunbeyliler Buluşması etkinliği gerçekleşti. İlçe dışında yaşayan Dursunbeylilerin oluşturduğu derneklerin stant açtığı etkinlik, gün boyu birçok programa sahne oldu. Etkinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik Merkezi gösteri ekibi ve Dursunbey’in kültürel Mirası Barana da sahne aldı. Akşam saatlerinde ise Dursunbey’in yeteneklerinden Mustafa Örs konseri ilçe halkı ile buluştu. Etkinliğin finalinde ise ünlü sanatçı Zara sahne aldı. Adeta izdihamın yaşandığı konserde Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Zara’ya Dursunbeyli kadınların el emeği ile yaptığı tabloyu hediye etti. Etkinliklere katılan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Bahçavan, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.