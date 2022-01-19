Dursunbey’de okullar tatil edildi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası okullar tatil edilmişti. Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Dursunbey’de eğitim veren ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar yoğun kar yağışı ve don sebebi ile 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün arayla tatil edildi.