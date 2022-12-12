Dursunbey’de kaybolan yaşlı kadın bulundu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kadın, Dursunbey Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçe merkezinde ikamet eden Sevdiye Eker’den (79) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar sonrası arama çalışması başlatan Dursunbey Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 21 saat sonra yaşlı kadını Çalıköy Yılanlı mevkiinde sağ olarak buldu.

Battaniye sarılan yaşlı kadın, daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.