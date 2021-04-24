Dursunbey OSB’de ikinci fabrikanın temeli atıldı

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde geçtiğimiz hafta temeli atılan ilk fabrikanın ardından ikinci fabrika da temel atma töreni gerçekleştirdi.

Dursunbey’de istihdamı arttırmak göçü önlemek amacı ile Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tarafından projelendirilen ve kısa sürede faaliyete başlayan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde, fabrikaların temelleri atılmaya devam ediyor. Pandemi sebebi temel atma törenlerinin gerçekleştirilmediği OSB’de fabrika sahipleri kazı çalışmaları öncesi kurban keserek, çalışmalarına başlıyor.

Geçtiğimiz Hafta temeli atılan Erdil Akü firmasının ardından 23 Nisan Cuma günü de Hazarşah Enerji Santrali fabrikasının temeli atıldı. Törene Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Belediye Başkan yardımcısı Sadettin Aslan, Balıkesir Büyükşehir Şantiye Şefi Vacit Kahvecioğlu, Hazarşah Enerji Üretim Yatırım ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu Başkanı Özer İmamoğlu ve firma yetkilileri katıldı. 23 Nisan’da Dursunbey OSB’de yeni bir fabrikanın daha temelini attıklarını belirten Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Sabah gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan törenlerinin ardından öğleden sonra OSB’mizde Hazarşah Enerji firmasının Temel Atma törenindeyiz. Hafriyat çalışmalarının başladığı fabrika yıl sonuna kadar tesisin tamamı hazır olacak. Tabi pandemi şartları olduğu için maalesef vatandaşlarımızı buraya getirip sevincimize ortak olmalarını isterdik. Fakat pandemi şartlarından dolayı bu şekilde tedbirlerimizi alarak tamamen dar çerçevede bu temelleri atıyoruz. Ben kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Hazarşah Enerji Üretim Yatırım ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu Başkanı Özer İmamoğlu yaptığı açıklamada; “Dursunbey Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’ın çok büyük destekleri gayretleri sayesinde bugün buradayız. Allah nasip etti bugün ilk kazmamızı vurduk, hafriyatımıza başladık, temelimizi attık. Allah utandırmasın diyoruz. Vatanımıza milletimize hayırlı olması devletimize katkı sağlaması dileği ile törenimizi gerçekleştirdik” dedi.

12 dönümlük bir alanda kurulacak olan Hazarşah Enerji fabrikası, 3 bin metre kare kapalı alandan oluşacak. Yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlayacak olan fabrika 2021 yılı sonunda tamamlanmış olacak.