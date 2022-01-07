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Dursunbey OSB Mesleki Eğitim Öğrencilerine Tanıtıldı

Alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde inşaat ve kurulum çalışmaları devam eden fabrikalar, Mesleki Eğitim ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine tanıtıldı.

BALIKESİR 07.01.2022, 12:43
Dursunbey OSB Mesleki Eğitim Öğrencilerine Tanıtıldı

Alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde inşaat ve kurulum çalışmaları devam eden fabrikalar, Mesleki Eğitim ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine tanıtıldı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve 2022 yılında üretime başlayacak olan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine tanıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tanıtım gezisine Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Erdem Özer, Mesleki Eğitim Merkezi ve Endüstri Meslek Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile yaklaşık 120 öğrenci katıldı.

Tanıtım programı öncesi konuşan Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir Mesleki eğitim konusunda büyük bir dönüşüm başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mesleki eğitimin güçlendirilmesi konusuna büyük hassasiyet gösterdiğini ifade eden Gökdemir, Bakanlık olarak bu konuda çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Daha önce ara eleman olarak tanımlanan Mesleki eğitim öğrencilerinin artık aranan eleman olacağını vurgulayan Gökdemir, eğitim süreci ve KOSGEB destekleri hakkında bilgi verdi.

Dursunbey Organize Sanayi bölgesinin geleceği olan Mesleki eğitim öğrencilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yatırım için gelen firmalarn en büyük ihtiyacının vasıflı eleman olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde firmaların vasıflı eleman bulma yönünde sıkıntı çektiğini vurgulayan Başkan Bahçavan, hükümetin mesleki eğitime göstermiş olduğu özenle bu sıkıntının da aşılacağını söyledi. Dursunbey OSB’nin en hızlı yapılanmaya giden OSB’lerden olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan; “37 parselde karma Organize Sanayi olduğumuz için 37 tane farklı sektörler olacak. Bazı firmalar hızlı bir şekilde inşaatlarına başladı. Şu anda da ruhsat alan birçok fabrika var. OSB bittiğinde bizim tahminimiz 2 bin 400 civarında istihdam olacak. Mevcut OSB şu anda dolmuş durumda. Yer isteyen 25 yatırımcı var. İnşallah genişleme bölgemiz ile OSB’miz daha da büyüyecek. İlçemizin geleceği OSB’mize bağlı” dedi.

Başkan Bahçavan’ın ardından konuşan Kaymakam Rahmi Bulut; “Dursunbey’e ilk geldiğinde Dursunbey OSB’ye yatırımcı gelir mi diye düşünürken şimdi Belediye Başkanımızın dediği gibi, bırakın gelmeyi arsa tahsislerinin tamamı verildi. Arkadan bekleyenler de var. Bizlere OSB’nin genişlemesi konusunda talepler geliyor. Bizde gerekli adımları atıyoruz. Sizler Dursunbeyli hemşehrilerimiz, bizler için çok değerlisiniz. Hele hele Dursunbey’in genç potansiyeli olarak bizim tek derdimiz sizsin dışarıya gitmemeniz. Hatta akrabalarınızı, arkadaşlarınızı Dursunbey’e çağırarak onlara istihdam sağlamanız” dedi.

Konuşmaların ardında Ceysan Peynircilik fabrikası, Erdil Akü Fabrikası, Koçtek Kablo fabrikası ve Efe Saç fabrikasında incelemelerde bulunan öğrenciler, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tarafından bilgilendirildi. Gelecekte burayı ziyaret eden öğrencilerin OSB’de Ülke üretimine katkıda bulunacağını hatırlatan Başkan Bahçavan, tüm öğrencilerin yakın zaman sonra, akrabalarını ve arkadaşlarını çalışmak için Dursunbey’e davet edeceklerini hatırlattı.

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