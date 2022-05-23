Dursunbey 3. Etap TOKİ’de anahtarlar teslim edildi

Balıkesir Dursunbey’de yapımına 2020 yılında başlayan 3. Etap TOKİ konutlarının anahtar teslim töreni gerçekleşti. 160 konut yapılan tören sonrası hak sahiplerine teslim edildi.

Dursunbey Üçeylül Mahallesinde yer alan 3. Etap TOKİ konutlarının yapımı tamamlandı. 160 daireden oluşan yeni TOKİ konutları için Dursunbey Belediyesi tarafından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Konutların bulunduğu alanda gerçekleşen törene Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti Balıkesir İl Başkan vekili Abdullah Altıntaş, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP İlçe Başkanı Murat inan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, TOKİ konutlarından ev sahibi olan vatandaşları tebrik etti. 4. Etap TOK için de çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Başkan Bahçavan, Dursunbey’de hükümet yatırımlarının katlanarak arttığına dikkat çekti. Daha sonra söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise TOKİ konutlarına yerleşecek olan 160 aileyi kutladı. TOKİ sayesinde yerel ekonomide de canlılık yaşanacağını ifade eden Yılmaz; “Taşınma sürecinde boyacılar, mobilyacılar hatta nakliyeciler dahi gelir elde edecekler. İnşallah Balıkesir genelinde yeni TOKİ’ler ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında ya da Ağustos ayında müjdeler verecek” dedi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine protokol tarafından anahtarları teslim edildi. Törenin ardından Sezer Aslan isimli vatandaşın evini ziyaret eden Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ramazan Bahçavan hak sahibi vatandaşı kutladı. TOKİ’den kendisine 2+1 daire çıkan Sezer Aslan yaptığı açıklamada; “Hayalimizdi gerçek oldu. Şükürler olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.