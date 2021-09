Dünyanın 70 farklı ülkesinden gelip Türkçe öğrendiler

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi’nde eğitim gören 70 ülkeden 2 bin öğrenci TÖMER Mezuniyet Günü’nde mezun olmanın coşkusunu yaşadı. Kendi ülkelerine ait yöresel kıyafetlerle geceye katılan öğrenciler renkli anlar yaşadı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde iki yıl önce kurulan ve kısa adı Tömer olan Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim gören öğrenciler için mezuniyet günü düzenlendi. 70 ülkeden 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Tömer mezuniyet günü coşkulu ve eğlenceli geçti.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 2 yıl önce kurulan Tömer’in farklı ülkelerden daha çok öğrenciyi misafir etme hedefine doğru hızla ilerlediğini belirterek, "Bugün burada yaptığımız bu etkinlik üniversitemiz açısında tarihi öneme sahip. Özellikle korona salgını dolayısıyla bir kaç senedir öğrencilerimizle, hocalarımızla bir araya gelmek mümkün olmuyordu. Bugün yeni bir eğitim öğretim dönemi de başlıyor. Bu dönemin başlangıcını da bugün burada yapmış oluyoruz. Bu etkinlik bugün bizim yaptığımız 6. etkinliğimiz. Ama bu etkinlik en güzeli. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sizlerle olmak bütün yorgunluğumuzu aldı" dedi.

Tömer hakkında bilgi veren Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası Koordinatörü ve Tömer Müdür Yardımcısı Ömer İnan ise, "Ülkemizde 70 ülkeden 2 bin civarında öğrenci üniversitemizde eğitim almakta. Bu öğrencilerimiz üniversitemizi kazanıp, kaydolduktan sonra TÖMER dediğimiz Türkçe Öğrenim Merkezi’nde bir yıl Türkçe öğrenirler. Bu programımız da birinci yılın sonundaki mezuniyet törenimiz ve aynı zamanda yeni gelen öğrencilerimize de hoşgeldin programı oldu. Üniversitemize dünyanın her ülkesinden ilgi çok büyük. 15 bin civarında başvurudan biz bu öğrencilerimizi seçtik. Her yıl 250 ile 380 arası yeni öğrenci kaydediyoruz. Şu an sayımız 2 bin civarında oldu. Katkılarından dolayı önce Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sonrasında Rektörümüz Süleyman Özdemir’e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mezuniyette Somalili öğrencilerden oluşan müzik grubu kısa bir konser vererek öğrencileri coşturdu. Müzik grubunun ardından sahne alan Endenozya, İtalya ve Azerbaycanlı öğrencilerden oluşan dansçı gruplar ülkelerine özgü oyunları oynadılar. Mezuniyet töreninde Mısırlı ve Sudanlı öğrencilerde şiirlerini okudu.

Mezuniyet Törenine katılan öğrenciler Türkiye’de eğitim görmekten mutlu olduklarını belirterek kendilerine bu imkanı veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ a ve Üniversite Rektörü Süleyman Özdemir’e teşekkür ettiler.