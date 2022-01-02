Dünya ve Olimpiyat şampiyonları BAÜN’de ders verecek

Türkiye’yi uluslararası spor müsabakalarında temsil ederek dünya ve Avrupa şampiyonluklar kazanan Milli Güreşçi Yasemin Adar ile profesyonel boksta uluslararası başarılar elde eden Milli Boksör Ali Eren Demirezen Balıkesir Üniversitesin de öğretim görevlisi olarak ders verecekler.

Balıkesir Üniversitesi’nden yapılan açıklamada 2 milli sporcunun öğretim görevlisi olarak BAÜN’de göreve başladıkları açıklandı. Dünya ve Avrupa Şampiyonu, olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Milli güreşçi Yasemin Adar ile amatör olarak boksta Türkiye şampiyonu olan ve uluslararası özel turnuvalarda şampiyonlukları bulunan, halen profesyonel olarak boks yaşamını sürdüren Ali Eren Demirezen’in Balıkesir Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN’de 90 milli sporcunun öğrenim gördüğünü belirterek, "Spor Bilimleri Fakültesinde binin üzerinde öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerimizden Kerem Kamal’ın güreş dünya Şampiyonluğu, Habibe Afyonlu’nun Judo Ümitler Dünya Şampiyonluğu, İrem Korkmaz’ın Judo Avrupa Şampiyonluğu, Ebru Şahin’in Judo Gençler Avrupa Şampiyonluğu, Büyükler Avrupa Üçüncülüğü, 23 yaş altı Avrupa Şampiyonluğu ve Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, Selin Yurtsever’in de Üniversiteler Arası Plaj Voleybolu Avrupa Dördüncülüğü sayabildiğimiz önemli başarılar. Dünya ve Avrupa şampiyonu ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Milli güreşçi Yasemin Adar ile Amatör olarak boksta Türkiye şampiyonu olan ve Uluslararası özel turnuvalarda şampiyonlukları bulunan ve halen profesyonel olarak boks yaşamını sürdüren Ali Eren Demirezen’in Balıkesir Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlamaları ile ülkemize çok başarılı sporcular yetiştirecekler. 2 milli sporcumuza görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemize spor dalında önemli katkılar verecek sporcular yetiştirerek, başarılı olacaklardır" şeklinde konuştu.