banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın Koza sahiplerini buldu
Altın Koza sahiplerini buldu
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal

Dünya temizlik gününde Ayvalık’tan anlamlı mesaj

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve TEMA’nın öncülüğünde "Çöp Benim Değil Ama Ayvalık Benim" sloganıyla Talatpaşa Caddesi’nde farkındalık organizasyonu yapıldı.

BALIKESİR 19.09.2021, 14:46
Dünya temizlik gününde Ayvalık’tan anlamlı mesaj

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve TEMA’nın öncülüğünde "Çöp Benim Değil Ama Ayvalık Benim" sloganıyla Talatpaşa Caddesi’nde farkındalık organizasyonu yapıldı.

Caddede iki gün boyunca izmaritler toplanmayarak, yaşanan kirlilik göz önüne serildikten sonra Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de katılımıyla caddede temizlik çalışması yapıldı.

Talatpaşa Caddesi’ndeki temizlik çalışmalarında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i; Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, TEMA Ayvalık Şubesi Başkanı Haluk Aysu’nun yanı sıra birim amirleri, siyasi parti, STK temsilcileri ve çevreci gönüllüler yalnız bırakmadı.

Talatpaşa Caddesi’nde farkındalık oluşturmak amacıyla sigara izmaritlerinin temizliğine katılan Başkan Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak temizlik konusunda son derece hassas çalışıyoruz. Çevreye duyarlı vatandaşlarımız da bu organizasyonda bizlere yardımcı oldu. Bir sigara izmariti yarım ton suyumuzu kirletmektedir ve dünyamız kül tablası değildir. Çevremizi kirletmeme bilincine sahip olduğumuzda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Karagümrük 5 10
5. Fenerbahçe 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Giresunspor 5 1
19. Rizespor 5 1
20. Başakşehir 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 6 5
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0