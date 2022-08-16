DSİ ve BASKİ işbirliği yapacak

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, DSİ Genel Müdürü Dr. Lütfi Akça’yı ziyaret ederek Balıkesir’e yapılacak yatırımlar için destek aldılar.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur beraberlerinde BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ile birlikte DSİ Genel Müdürü Dr. Lütfi Akça’yı ziyaret ederek Balıkesir’de yapılacak olan DSİ yatırımları ve çalışmalar için destek aldılar.

Balıkesir il genelinde birçok içme suyu projesi, tarımsal arazilerin sulanması ve derelerin ıslahı başta olmak üzere birçok konuda öncülük alan Balıkesir heyeti DSİ Genel Müdürü Akça’ya gösterdiği yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Türkiye’yi doyuran il Balıkesir’e önümüzdeki günlerde ziyaret ederek yapılacak olan çalışmaları yerinde görmek, hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların projeleri ile ilgili detaylı bilgi alacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Dr. Lütfi Akça “Su Hayattır” anlayışı dahilinde Balıkesir’i önemsediklerini belirterek başta çiftçilerin sulama problemleri çözmek için yoğun çaba sarf edeceklerini dile getirdi.