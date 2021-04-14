Dr. Dadan’dan pandemi uyarısı

Erdek 10 No’lu Aile Sağlığı Birimi doktoru Kadir Dadan, pandemiyi değerlendirirken, “Bugün, sığınaklara, yani evlerimize kapanma günüdür” dedi.

Pandeminin ilk günlerini oldukça “temiz” bir ortamda götürmesine karşın tüm ülke genelindeki gibi Erdek’te de vaka sayılarının çok arttığına dikkati çeken Dadan, şunları söyledi: “Tabii, Bandırma’nın çok yoğun pandemi ortamı da yakınlığı nedeniyle Erdek’i çok olumsuz etkiliyor. Erdek merkezi dahil tüm kırsal mahallelerinde, çok sayıda vaka var. Bu arada mevsimsel özellikler ve bahar mevsimi de solunum yoluyla pandemiyi tetikliyor. Her bahar ayında bu çeşit enfeksiyonlar artar. Bu ortamda en az 15 gün, tam kapanmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabımdan, pandemiyle ilgili olarak ‘kırmızı alarm’ başlığıyla bir açıklamada bulunmuştum. Şöyle düşünelim, nasıl ki, bir nükleer saldırıda istisnasız herkesin, nükleer serpintilerden kurtulmaları için sığınaklara girmesi gerekirse, bugün de durum ondan farklı değildir. Vatandaşlarımız, sığınaklara, yani evlerine kapanıp, uzun süre çıkmamalıdırlar.”