Dr. Ali Osman Sali’den imza günü

22’nci ve 23’üncü Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Ali Osman Sali, 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nda “Bürokratik İktidar” isimli kitabını kitapseverler için imzaladı.

2’nci Altıeylül Kitap Fuarı 7’nci gününde birbirinden değerli yazarları ağırlamaya devam ediyor. 22’nci ve 23’üncü Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Dr. Ali Osman Sali aynı zamanda Denetim Elemanı; Kamu Yöneticisi SSK Müfettiş Yardımcısı; Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı; Müfettişi; Başmüfettişi; Devlet Personel Başkanı ve Başbakanlık Başmüfettişliği; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri gibi devletin birçok kademesinde de görev aldı. 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nda “Bürokratik İktidar” isimli kitabını kitapseverler için imzalayan Sali, kitapseverlerle bir söyleşi de gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Hemşehrim ve saygı değer ağabeyimiz Ali Osman Sali’yi 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nda ağırlıyor olmaktan dolayı şeref duyuyoruz. Kendisi devletimizin birçok kademesinde hizmet ettikten sonra 22’nci ve 23’üncü Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili olarak bu dava için ter dökmüş çok kıymetli bir isimdir. Bugün burada değerli bir kitabını bizler için imzalayıp bu güzel söyleşiyi gerçekleştirdiği için kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.