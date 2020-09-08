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Doğalgaz kutusu alev aldı
MÜSTAKİL BİR BİNANIN ÖNÜNDE BULUNAN DOĞALGAZ KUTUSUNDA OLUŞAN KAÇAK SEBEBİYLE ÇIKAN YANGIN ÇEVREDE BÜYÜK PANİĞE SEBEP OLDU.
BALIKESİR 08.09.2020, 16:25
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Balıkesir’de tek katlı müstakil bir binanın önünde bulunan doğalgaz kutusunda oluşan kaçak nedeniyle kutuyu kısa süre içerisinde alevler sardı.
Balıkesir’de doğalgaz kutusunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin çıkmasıyla çevrede büyük panik yaşandı. Polisin çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi almasıyla beraber itfaiye ve doğalgaz ekipleri yangını büyük bir facia yaşanmadan söndürdü. Meydana gelen olayda yaralanan olmadı.
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