Doğalgaz 2022’ de Ayvalık’ta

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in kente doğalgaz getirilmesiyle ilgili verdiği girişimlerinin ardından mutlu sona yaklaşıldı. BOTAŞ’ın iletim hatlarını tamamlamasının ardından, AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım şirketi, 2022 yılının sonuna kadar bina bağlantılarını yaparak gaz arzının sağlanacağını duyurdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgilendiren AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım şirketi işletme müdürü Levent Üstüner ve şube şefi Koray Tanrıseven, iletim hattının gelmesiyle birlikte dağıtım hattı ve bina bağlantı için her türlü hazırlığı tamamladıklarının müjdesini verdi.

İşletme Müdürü Levent Üstüner, 2022 yılında BOTAŞ’ın iletim hattını tamamlanmasına müteakip Ayvalık şehir içi doğalgaz dağıtım ana hat kazı çalışmalarına başlanacağını belirterek “2022 yılının sonunda binalara doğalgaz bağlantısının gerçekleştirilmesini planlıyoruz. Ayvalıklıların 2022 yılı sonunda evlerinde sıcak bir ortamda yaşayarak geçirecekler. Hem ısınacaklar, hem sıcak suya kavuşacaklar hem de yemeklerini doğalgaz ile pişirecekler” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklıların doğalgaz özleminin adım adım yaşama geçirildiğini söyledi. Doğalgazın kış sezonunda kentin havasına çok önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi’nin ilçeye doğalgaz gelmesi için tüm olanaklarını seferber edeceğini bildirdi.