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Diyanet Çocuk Kreşi Öğrencileri mezun oldu
Manyas Diyanet 4-6 yaş gurubu kreşin öğrencileri eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir kapanış programı gerçekleştirdiler. Müftülük toplantı salonunda toplam 15 minik Diyanet kreş öğrencisi Kur’an-ı Kerim ve sureler okudular. Küçük yaşlarına rağmen okudukları Kur’an-ı Kerim ve sureler anne, babalarının gözlerinin dolmasına yol açtı. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan ile din görevlileri ve 15 küçük kursiyerin yakınlarının katıldığı kapanış programı taktir topladı. 4-6 yaş gurup çocukların aileleri evlatlarını en güzel şekilde yetiştiren öğretmenleri Öznur Balabant’a teşekkür ettiler.
BALIKESİR 14.06.2022, 19:12
Manyas Diyanet 4-6 yaş gurubu kreşin öğrencileri eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir kapanış programı gerçekleştirdiler. Müftülük toplantı salonunda toplam 15 minik Diyanet kreş öğrencisi Kur’an-ı Kerim ve sureler okudular. Küçük yaşlarına rağmen okudukları Kur’an-ı Kerim ve sureler anne, babalarının gözlerinin dolmasına yol açtı. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan ile din görevlileri ve 15 küçük kursiyerin yakınlarının katıldığı kapanış programı taktir topladı. 4-6 yaş gurup çocukların aileleri evlatlarını en güzel şekilde yetiştiren öğretmenleri Öznur Balabant’a teşekkür ettiler.