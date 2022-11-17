Dişhekimleri Oda Başkanı Burak Saran’a büyük onur

Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanlığı yapan Dişhekimi Burak Saran Türk Dişhekimleri Birliği 19. Dönem Genel Başkan Vekilliği’ne ve Yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türk Dişhekimleri Birliği 18’inci Olağan Genel Kurulu’nun ardından mazbatalarını alan Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu’nun seçilmiş üyeleri, yaptıkları ilk toplantıda görev dağılımını gerçekleştirdi. Balıkesir

Buna göre Ahmet Tarık İşmen Genel Başkanlığa, Burak Saran ve Hasan Yaman Genel Başkanvekilliğine, Kadir Tümay İmre Genel Sekreterliğe, Tolga Kutal’da Genel Saymanlığa seçildi. Atilla Stephan Ataç, Tolga Beray, Naciye Güleç Gök, Güler Gültekin, Ali İhsan Güney, Burak Saran ve Özgür Başar Varoğlu da Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.