Dış Ticaret öğrencileri Ayvalık Hudut Kapısında

Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dış Ticaret Bölümü öğrencileri ile Müdür Yardımcısı Mustafa Yanmaz önderliğinde Ayvalık Gümrük Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette öğrencilere öncelikle Ayvalık Hudut Kapısında görevliler tarafından mesleki bilgiler verildi. Mesleğin sahip olduğu unvanların görevleri anlatıldı. Gemi yükleme işlemleri ve yüklenen malların arama işlemleri uygulamalı olarak gösterildi. Sonrasında Gümrük Müdürlüğüne geçilerek Gümrük Müdürü Mesut Koç ve personel tarafından yapılan işlemler hakkında bilgiler verildi.