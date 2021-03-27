Burhaniye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza Altınyol Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay yönüne gitmekte olan Yaşar Türk yönetimindeki 35 EBV Plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Türk, hayatını kaybetti.