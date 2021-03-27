banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı
En güzel Berat Kandili mesajları...
En güzel Berat Kandili mesajları...
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan güven tazeledi
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan güven tazeledi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı

Burhaniye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

BALIKESİR 27.03.2021, 15:13
1
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı

Burhaniye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza Altınyol Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay yönüne gitmekte olan Yaşar Türk yönetimindeki 35 EBV Plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Türk, hayatını kaybetti.
Yorumlar (0)
banner422
11°
az bulutlu