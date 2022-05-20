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Dijital Gençlik Merkezi açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençleri yarınlara hazırlayacak Türkiye’nin en büyük Dijital Gençlik Merkezi’nin (DGM) açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından merkezde birçok panel düzenleyen Büyükşehir, akşamında ise; ünlü sanatçı Fettah Can konseriyle kutlamaları taçlandırdı.

BALIKESİR 20.05.2022, 12:47
Dijital Gençlik Merkezi açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençleri yarınlara hazırlayacak Türkiye’nin en büyük Dijital Gençlik Merkezi’nin (DGM) açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından merkezde birçok panel düzenleyen Büyükşehir, akşamında ise; ünlü sanatçı Fettah Can konseriyle kutlamaları taçlandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, resmi törenlerin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gündüz ayrı gece ayrı kutladı. Gündüz, Türkiye’nin en büyük Espor Merkezi’ni içinde bulunduran yine Türkiye’nin en büyük Dijital Gençlik Merkezi’nin açılışını yaparak Valorant Oyunu Turnuva Finali, Fütürist Girişimci Emrah Kaya’nın katılımıyla Metaverse Paneli, Espor Takım Sahipleri Paneli, Ömer Başdoğan (Nalet bebe) katılımıyla Influencer Paneli ile ödül töreni düzenleyen Büyükşehir, akşam ise; ünlü sanatçı Fettah Can konseriyle kutlamaları taçlandırdı. Gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs akşamı yaşatan Büyükşehir Belediyesi, kutlamalarını; her gün açılış ve konserlerle Pazar gününe kadar sürdürecek.

Son teknoloji ekipmanlarla donatıldı

Türkiye’nin en büyük Espor sahnesine sahip olan son teknoloji ekipmanlarla donatılan Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nin açılışı, Çamlık’ta gerçekleştirildi. 2 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik bir alana inşa edilen DGM’nin içerisinde; kitap okuma, ders çalışma ve seminer salonları, yazılım eğitim laboratuvarı, serbest oyun alanları, etkinlik sahnesi, Metaverse ve inovasyon alanları, yönetici odaları, furga atölyesi, sosyal medya içerik üretim stüdyoları, gastronomi mutfağı, talk show alanı ve green wall bulunuyor. 600 mbps hızında ücretsiz internete sahip olan tesiste gençlere; 65 oyun bilgisayarı, 10 oyun konsolu, 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü ile hizmet verecek.

Başkan Yılmaz; Zamanı yakalıyoruz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’ni açacaklarının müjdesini verdiklerini söyledi. Dijital Gençlik Merkezi’nin bulunduğu Çamlık’ın, geçmişten bugüne insanların hiçbir zaman gelmeyi ihmal etmediği bir yer olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz “Bu alanın gençlik merkezi, kültür merkezi olması için uğraşıyoruz. Dijital Gençlik Merkezimiz, bir bakış açısının çok önemli bir sembolü; zamanı yakalamak. ‘Evrilmeyen devrilir’ sözünden yola çıkarak zamanı yakalamak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkelerin gücünü ortaya koyan; ürettikleri ve geçmişten bu güne getirdikleri birikimleridir. Türkiye öyle bir noktada ki; İHA ve SİHA’larla dünyada savaş sanatını değiştirdi. Bunları yapanlarda aslında joystick kullanarak yerden rekabet edenler. Yazılımı iyi geliştiren, çağa ayak uyduran genç mühendisler.” dedi.

Türkiye’nin yazılımcıları Balıkesir’de yetişecek

Dijital Gençlik Merkezi’nin bir oyun merkezi gibi gözükse de Türkiye’nin pilotlarını ve yazılımcılarını yetiştirecek bir yer olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Yılmaz “Mücadeleye hazırlanma hep oyunla olur. Burası çocukların zamanını boşa harcadıkları değil; rekabeti öğrendikleri, toplumla kaynaştıkları, kendilerini geliştirirken aynı zamanda memleket için de faydalı işler yapacakları tam donanımlı bir kompleks. Tüm ilçelerimize Dijital Gençlik Merkezi yapacağız, burayı da gün geçtikçe büyüteceğiz. Burası çok önemli bir okul, buradan yetişen her arkadaşımız yetiştikçe bize yeni işler yapmaya vesile olacaklar. Gençliğimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Çamlık’ta ilk konser beğeni topladı

Açılışın ardından DGM’de; Valorant Oyunu Turnuva Finali, Fütürist Girişimci Emrah Kaya’nın katılımıyla Metaverse Paneli, Espor Takım Sahipleri Paneli, Influencer Paneli ile ödül töreni yapıldı. Akşam ise DGM’nin bahçesinde binlerce gencin katılımıyla ünlü sanatçı Fettah Can konseri muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi.

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