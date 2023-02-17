Depremzedelere özel sosyal market hizmet veriyor

Burhaniye’ye gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Burhaniye Belediyesi çalışıyor.

Ülkemizde yaşanan büyük afet sonrası, evlerini kaybeden yüzlerce vatandaş Burhaniye’ye de geldi. Deprem afetinin yaşandığı ilk günden beri büyük bir duyarlılıkla çalışan Burhaniye Belediyesi, misafirhanelerini ve Bur-Bel A.Ş’ye bağlı Blue Port Hotel’i de kullanıma açtı. Burhaniye’de evlere yerleştirilen, tanıdıklarının yanına misafir gelen, açılan otellerde kalan bir çok depremzede vatandaşın beslenmeden giyime, çocuk ihtiyaçlarından hijyen ihtiyaçlarına kadar tüm malzemelere ulaşabileceği “Ücretsiz Alışveriş Merkezi” Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde hizmet veriyor.

Yardımsever Burhaniye Halkı ve Belediye’nin iş birliği ile toplanmaya devam eden gıda malzemeleri, kullanılmamış yetişkin ve çocuk kıyafetleri, hijyen malzemeleri, bebek bezi ve mamaları gibi ihtiyaç duyulabilecek ürünler; Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde oluşturulan yardım toplama alanında tek tek ayrılarak düzenlendi ve depremzedelerin kullanımına sunuldu. Ülke genelinde olduğu gibi Burhaniye’de de yaşanan dayanışmanın herkesin bu zor günlerde ihtiyaç duyduğu gücün kaynağı olduğunu vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemize gelen afetzede yurttaşlarımız kendinizi yalnız hissetmeyin, Belediye ve Burhaniye halkı olarak yaraları birlikte sarmak için çalışıyoruz" dedi.