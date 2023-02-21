Manyaslı bayanlar depremzedeler için uyku tulumu dikiyorlar.

Manyas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan biçki-dikiş ve giyim kursu kursiyerleri depremzedeler için uyku tulumu dikiyorlar. Uyku tulumları için gerekli olan kumaşları temin ederek kesim ve dikime başlayan kursiyerler gün içinde 35-40 adet uyku tulumunu tamamladıklarını belirtiyorlar. Kurs öğretmenleri Haliye Köse ve Fatma Melek öncülüğünde depremzedelerin şu anki elzem ihtiyaçları olduğu için uyku tulumlarının dikiminin yapıldığını belirten Manyas Halk Eğitim Müdürü İsmail Kurt, depremzedelerin ihtiyaçlarını temin için üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini söyledi. Diğer yandan deprem bölgesine bugüne kadar dokuz tır gıda, giyecek, jeneratör ve ısıtıcı ile kırsal orman mahallelerinden temin edilen beş TIR yaklaşık 110 ton yakacak odun da deprem bölgesine gönderildi.