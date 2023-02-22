Depremzedeler için Psikososyal Destek Merkezi kuruldu

Balıkesir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını paydaşlarıyla birlikte eksizsiz olarak karşılayabilme gayretiyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaşadıkları korku ve travmayı sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için psikososyal destek sağlıyor. Alanında uzman ekipler tarafından depremzedelere ücretsiz olarakpsikolojik ilk yardım desteği uygulanıyor.

Depremin ilk gününden bu bugüne kadar hem bölgede aktif olarak varlık sağlayan hem de şehre gelen depremzedelerin her ihtiyacını tüm imkânlarıyla karşılayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir Valiliği ve AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşların yaşadıkları korku ve travmayısağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri içinAile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Psikososyal Destek Merkezi kurdu. Ruhsal travmalara karşı depremzedelere psikolojik ilk yardım uygulamaları yapılan Psikososyal Destek Merkezi’nde; Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Psikolojik Danışman, Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişimi Uzmanları tarafından bireysel psikolojik destek uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Uğur Gürgan tarafından, psikososyal destek verecek görevli personel ve gönüllü psikologlara“Psikolojik İlk Yardım Eğitimi”verildi. Öncesinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, depremzede vatandaşlara devlet eliyle sürdürülen yardımlar hakkında bilgi verdi.

Alanında uzman psikososyal destek ekipleri tarafından ücretsiz olarak verilen psikolojik destek hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıt oluşturabiliyorlar. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kayıt oluşturanlara dönüş yapılarak randevu veriliyor.