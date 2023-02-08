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MSB: “CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Hava Kuvvetleri personelini Hatay’a taşıyor”
Depremde vefat eden sağlıkçı Sındırgı’da toprağa verildi
Sağlık personeli olarak Kahramanmaraş’ta görev yaparken, meydana gelen depremde hayatını kaybeden Seyfullah Çiçek memleketi Sındırgı’da toprağa verildi.
BALIKESİR 08.02.2023, 18:24
Sağlık personeli olarak Kahramanmaraş’ta görev yaparken, meydana gelen depremde hayatını kaybeden Seyfullah Çiçek memleketi Sındırgı’da toprağa verildi.
10 ilde hissedilen binlerce kişinin vefat ettiği depremin ardından enkaz altında kalanlardan acı haberlerde geliyor. Kahramanmaraş’ta görev yapan Sındırgı Çıkrıkçı Mahallesi sakinlerinden sağlık personeli Seyfullah Çiçek’de depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler arasındaydı. Kahramanmaraş’tan memleketi Sındırgı’ya getirilen Çiçek’in cansız bedeni ikindi namazı sonrası Çıkrıkçı mahallesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.