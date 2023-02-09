Depremde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Bilgiç toprağa verildi
Suriye’de görev yaparken izin nedeniyle Hatay’da bulunan Balıkesir Sındırgılı Uzman Çavuş Özgür Bilgiç (30), otelde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Bilgiç, memleketi Balıkesir’de toprağa verildi.
Suriye’de görev yaparken izin nedeniyle Hatay’da bulunan Balıkesir Sındırgılı Uzman Çavuş Özgür Bilgiç (30), otelde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Bilgiç, memleketi Balıkesir’de toprağa verildi.
Uzman Çavuş Bilgiç’in cenazesi bugün uçakla önce İzmir Havalimanına, ardından baba ocağı Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesine getirildi. Sevenleri ve köylüleri cenazeyi gözyaşları içerisinde karşıladı.
Bilgiç için mahalle meydanında askeri tören düzenlendi. Tören sonrası meydanda köylülerden helallik alınarak binlerce kişinin gözyaşları eşliğinde cenaze namazı kılındı. Ailenin isteği üzerinde babaannesinden helallik alınması için cenaze evin önüne getirildi. Uzman Çavuş Özgür Bilgiç sevenlerinin gözyaşları içerisinde Yüreğil mezarlığında toprağa verildi.
Tören esnasında annesi Fadime ve Babası Necati Bilgiç’in yanı sıra yakın akrabaları ayakta kalmakta güçlük çekti.