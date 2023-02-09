Deprem bölgesinin ekmeği Bigadiç’ten

Bigadiç’in 80 mahallesinde yüzlerce fırınında pişirilen köy ekmekleri deprem bölgesine gönderildi.

Bigadiç’in 80 mahallesinde bulunan köy fırınlarında deprem bölgesi için ekşi mayalı köy ekmekleri pişirildi. Bigadiç’li kadınlar Bigadiç Belediyesi tarafından tedarik edilen unları mayalayıp gece gündüz 80 mahallede bulunan köy fırınlarında ekşili köy ekmeği pişiriyor. Kırsal mahallelerimizde kadınlarımız, gece boyu sabah saatlerine kadar fırınlarda köy ekmeklerini pişiriyorlar Allah onlardan razı olsun diyen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ‘’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin “Şüphesiz ki Milli Mücadele zaferine kadınlarımızın cesareti, dirayeti ve vatan sevgisi damgasını vurmuştur” dediği gibi ilçemizde de Kara Fatmaların ve Nene Hatunların yazdıkları destanları ilçemin vatan bayrak sevgisini yoğun yaşayan kadınlarımız ay yıldızı kalplerine dağlayarak emeklerini yüreklerini ortaya koyarak halen var olduklarını tüm dünyaya ispat ettiklerine şahit oluyoruz. Gece gündüz kar soğuk demeden sabah saatlerine kadar köy fırınlarında deprem bölgelerine çuvallarla ekmek pişirerek toplanma merkezimize ulaştırıyorlar.Şu ana kadar 25 bin köy ekmeğimizi deprem bölgelerine göndermek üzere yola çıkardık. Kadınlarımız köy fırınlarında ekmekleri pişirmeye devam ediyorlar. Kadınlarımızdan Allah razı olsun’’ dedi.