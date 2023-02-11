Deprem bölgesine yardımlar artarak sürüyor

Manyas ilçesinden bu kez depremzedeler için yakacak odun gönderildi.

Manyas ilçesinden deprem bölgesine yardımlar tüm hızıyla devam ediyor, ilçeden sekiz TIR gıda, jeneratör, giyecek ve ısıtıcı yardımı sonrası 4 tır da yakacak odun gönderildi. Manyas’ın orman kırsal Hacıibrahimpınarı mahallesinden 40 ton yakacak odun ile yardım kervanına katılırken, bölge de odun ticareti yapan şahısların da katılımı ile dört TIR seksen ton yakacak odun deprem bölgelerine sevk edildi. Panayır çayırına getirilen yakacak odunlar burada hızarlar tarafından biçilerek, gönüllü gençlerin de çuvallara konularak araçlara yüklendi. Orman köylüleri ihtiyaç devam ettiği sürece yakacak yardımlarına devam edeceklerini söylediler.