Deprem bölgelerine yardımlar artarak sürüyor

Manyas’tan deprem bölgesine 6 tır dolusu gıda ve giyecek yardımı yapıldı.

Ülkemiz de yaşanan deprem felaketinde ki vatandaşlarımıza yardımlar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların kendileri yanı sıra Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca da toplanan yardımlar deprem bölgesine sevk ediliyor. Halk Eğitim Müdürlüğü ve spor salonu ve Belediyede toplanan gıda ve giyecek malzemeleri ayrıştırılarak ambalajlanıp gönderiliyor. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, bugüne kadar dört tır gıda ve giyecek ile jeneratör, elektrikli soba ve normal soba gönderildiğini açıklarken, vatandaşların depremzede kardeşleri ile tek yürek olduğunu ve yardımların çığ gibi arttığını belirtti.