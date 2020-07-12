Denizden karaya, karadan havaya hasta nakli
BALIKESİR'İN ERDEK İLÇESİNE BAĞLI EKİNLİK ADASINDA TAŞİKARDİ RAHATSIZLIĞI YAŞAYAN 30 YAŞINDAKİ HASTA DENİZ AMBULANSI İLE ÖNCE ERDEK'E, ORADAN KARA AMBULANSI İLE BANDIRMA'YA SON OLARAK DA HAVA AMBULANSI İLE İSTANBUL'A NAKLEDİLDİ.
Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ekinlik Adasında taşikardi rahatsızlığı yaşayan 30 yaşındaki hasta deniz ambulansı ile önce Erdek’e, oradan kara ambulansı ile Bandırma’ya son olarak da hava ambulansı ile İstanbul’a nakledildi.
Erdek’e bağlı Ekinlik Adasında taşikardi rahatsızlığı bulunan 30 yaşındaki bir hasta için ambulans talep edildi. Hasta adaya ulaşan Deniz Ambulansı ile Erdek Limanına getirildi.
Erdek Limanında bekleyen Kara Ambulansına nakledilen hasta Bandırma Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Bandırma Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İstanbul Bağcılar’da bulunan özel bir Hastaneye nakledilmesine karar verildi.
Hastane yetkililerinin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçmesi ardından Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezinden yönlendirilen Helikopter Ambulans ile hasta İstanbul ’a nakledildi.
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