Denizden karaya, karadan havaya hasta nakli

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ekinlik Adasında taşikardi rahatsızlığı yaşayan 30 yaşındaki hasta deniz ambulansı ile önce Erdek’e, oradan kara ambulansı ile Bandırma’ya son olarak da hava ambulansı ile İstanbul’a nakledildi.

Erdek’e bağlı Ekinlik Adasında taşikardi rahatsızlığı bulunan 30 yaşındaki bir hasta için ambulans talep edildi. Hasta adaya ulaşan Deniz Ambulansı ile Erdek Limanına getirildi.

Erdek Limanında bekleyen Kara Ambulansına nakledilen hasta Bandırma Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Bandırma Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İstanbul Bağcılar’da bulunan özel bir Hastaneye nakledilmesine karar verildi.

Hastane yetkililerinin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçmesi ardından Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezinden yönlendirilen Helikopter Ambulans ile hasta İstanbul ’a nakledildi.