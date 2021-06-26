Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde fırtınaya yakalanıp denizde zor anlar yaşayan teknelerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Aniden başlayan fırtına sebebiyle denizde zor anlar yaşayan tekneler Pınar Adası’na sığındı. Denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları sahil güvenlik teknesi tek tek topladı.

Balıkesir’in Ayvalık açıklarında aniden başlayan fırtına sebebiyle denizde bulunanlar zor anlar yaşadı. Birçok büyük küçük tekne pınar adasında bulunan koylara sığındı. Denizde yüzen vatandaşlar da korkuya kapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde kalanları ip atarak tekneye aldı. Yaşanan zor anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.