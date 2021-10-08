Denetimli serbestlik yükümlüleri kitap fuarında buluştu

Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlüler, Altıeylül Belediyesi tarafından 1-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kitap fuarına katıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı kitap fuarına katılan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve hükümlüleri fuarda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İlkini tertip ettiğimiz kitap fuarımız 7. gününe ulaştı. Biz fuarı düşünürken şehrimizde özellikle gençlerimiz ve vatandaşlarımız okuma alışkanlığı kazanması ve gençlerimizin yarınları güzel yetiştirsin düşüncesi ile bu işe niyetlendik. Özellikle güzel dönüşler var. gençlerimiz ve vatandaşlarımız da fuarımızı ve yazarlarımızı yalnız bırakmadılar. Şu ana kadar 35 bine yakın vatandaşımız fuarımızı ziyaret ettiler. Bugünde Denetimli serbestlikten hükümlü vatandaşlarımızı ve personelini fuara getirdiler. Onları şu an fuarımızda ağırlıyoruz. Sosyal hayata katkı sunmalarını sağlamak. Bize yaptıkları ziyaret için teşekkür ediyorum” dedi.

Yükümlüler, Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarını ziyaret etmekten memnun olduklarını, bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesini istediklerini dile getirdiler.

Denetimli Serbestlik Müdürü Haldun Ecevit Onur, “Adalet Bakanlığımızın başlatmış olduğu kitap okuma kampanyası kapsamında biz de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak bu kampanyadan esinlendik. Kendi yükümlülerimizin de bu tür faaliyete katılması için böyle bir organizasyon düzenledik. Başkanımız da kabul etti. Bizim çalışmalarımızla örtüşen bir etkinlik. Hükümlülerin topluma kazandırmak adına oldukça yararlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ben katılan personelim ve hükümlüler adına Başkanımız Hasan Avcı’ya teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından yükümlülere ve personele kitap hediye edildi.