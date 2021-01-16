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Daskut ekibi sokak hayvanlarını besledi
Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Daskut arama ve kurtarma Derneği ekibine bağlı üyeler Kepsut’ta sokak hayvanlarını beslediler.
BALIKESİR 16.01.2021, 17:42
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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Daskut arama ve kurtarma Derneği ekibine bağlı üyeler Kepsut’ta sokak hayvanlarını beslediler.Kepsut’ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanseverlerin sokak hayvanlarını besleyemediği bu günlerde Daskut arama kurtarma Derneği ekibine bağlı üyeler sokak araları, meydanlar ve hayvanların toplandığı alanlarda yemleme çalışması yaptılar.
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