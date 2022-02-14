Cunda (Alibey) Adası’na hizmet binası

Tarihi sokakları, tescilli yapıları, müzeleri, uçsuz bucaksız zeytinlikleri, yüzlerce mezesi ve birbirinden güzel koylarıyla hem yaz hem de kış sezonunda ilgi odağı olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin gözde turizm beldesi Cunda’ya Ayvalık Belediyesi’nin yeni hizmet binası yapılıyor.

Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle hizmetlerin aksamaması amacıyla çok amaçlı bir hizmet binasının yapımına başlandığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri, Hüseyin Ergin ve Merih Arslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Binanın büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ve kısa süre içinde hizmete açılacağını hatırlatan Başkan Ergin, “İki katlı inşa edilen binada, zabıta amirliğinin yanı sıra Mithatpaşa ve Namıkkemal mahallerinin muhtarlarının ofisleri de yer alacak” dedi.

Geçtiğimiz sezonda fen işleri müdürlüğü ekiplerinin, Cunda (Alibey) Adası’nın tarihi kent sokaklarına, özel ustaların titiz çalışmalarıyla; 11 bin 457 metrekare granit küp taşı, 17 bin metrekare de kilittaşı döşendiğini hatırlatan Başkan Ergin, Çınarlıçeşme yolunun baştan sona yenilendiğini, hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Cunda’nın tarihi sokaklarına yakışır bir çalışmanın gerçekleştirileceğini söyledi.

Ayvalık’ın daha yaşanabilir ve sıkıntılarının en aza indirildiği bir kent haline getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Ergin, "Tüm mahalle, cadde ve sokaklara eşit hizmet götürüyoruz. Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Daha güzel, daha modern, huzurlu bir Ayvalık oluşturmak bizim öncelikli görevimiz. Kentimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Zorunlu olarak yenileme ve onarım ihtiyacı olan bölgelerimizde, altyapı çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.