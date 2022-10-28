Cumhuriyet Kupası Edremit Belediye Gücü’nün oldu

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen kurum içi Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası’nda final maçında Ünlüler FK ile Edremit Belediye Gücü karşı karşıya geldi. Edremit Belediye Gücü maçı 2-1 kazanarak kupayı kaldırdı.

Kıvanç Dağ Spor Tesisleri’nde 10 Ekim’de başlayan 4 grupta 15 takımın mücadele ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası heyecanlı final maçıyla tamamlandı. Finalde Ünlüler FK ile Edremit Belediye Gücü karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf Edremit Belediye Gücü oldu. Cumhuriyet Kupası’nı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın elinden aldı. Hakem Necmettin Manas’ın yönettiği maçı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Meclis Üyesi Maruf Gündoğdu birlikte izledi. Maç sonrası yapılan törende Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, her iki takımın oyuncularına madalyalarını taktı. Şampiyon takıma kupayı veren Başkan Arslan yaptığı konuşmada, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediğimiz futbol turnuvasında mücadele eden tüm takımlara ve personelimize, maçları başarıyla yöneten hakemlere, turnuvayı düzenleyen komiteye ve ana sponsorumuz Kıvanç Dağ Spor Tesisleri ve Girne Koleji’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

Karşılaşmadaki iki takımın kadrosu ise şu isimlerden oluştu: Ünlüler FK Takımı : Tayfun Canlı (Forvet), Ahmet Herdan (Forvet), Semih Özcan (Forvet), Uğur Tüzen (Forvet), Serkan Karataş (Kaleci), Güngör Güneş (Defans), Serdar Aydın (Defans), Fatih Demirci (Defans), A.Onur Deliloğlu (Orta Saha), Eren Karadağ (Orta Saha)

Edremit Belediye Gücü Takımı: Tamer Acar (Forvet), Nihat Latifoğlu (Forvet), İrfan Kolçak (Kaleci), Ejder Gülaçan (Defans), Yiğit Şaban Sayın (Defans), İsmail Hakkı Bakırcı (Defans), İsmail Yanıt (Orta Saha), Yiğit Taylan Yücekök (Orta Saha), Yunus Yıldız (Orta Saha)