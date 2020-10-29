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Cumhuriyet kupası atletizm yarışları yapıldı

CUMHURİYET KUPASI ATLETİZM YARIŞLARI YAPILDI

BALIKESİR 29.10.2020, 20:12
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Cumhuriyet kupası atletizm yarışları yapıldı

Balıkesir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışmaları” sona erdi.

Cumhuriyetin 97. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Karesi İlçesinde bulunan İsmail Akçay Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen yarışmalara 13 kategoride 450 sporcu katıldı. Cumhuriyet Kupası Atletizm İl Yarışmaları bu yıl da yoğun katılımla tamamlandı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından takdim edildi.

Ödül Töreninde konuşan İl Müdürü Arıcıoğlu, atletizm sporunun önemine vurgu yaparak, “Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu başarıda, çok çalışmanın büyük önemi var. İnanıyorum ki bu gençlerimiz arasından yarının Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetişecektir. Onun için, daima daha büyük hedeflere odaklanmalıyız” ifadelerini kullanarak tüm sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

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