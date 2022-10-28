Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’ncu yıldönümü kutlamaları Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Resmi tatilin başlamasının ardından bir araya gelen Balıkesir il protokolü çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Yarın yapılacak resmi törenler öncesinde Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk heykeline çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay ile birlikte iktidar ve muhalefet partilerinin il başkan ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, belediye başkanları ve daire müdürlerinin yanı sıra askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. tören Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.