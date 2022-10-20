Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde atletizm yarışı düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 2022 yılı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Cumhuriyet Bayramı Atletizm yarışı düzenlendi.

17 Eylül Stadı önünde düzenlenen " Cumhuriyet Bayramı Atletizm yarışı " ilçede ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Yarışma sonunda dereceye girenler ferdi ve takım olarak tasnif edildi. Dereceye giren sporcu ve okullara ödülleri okullarında okul müdürleri tarafından madalyaları verilecek.

2022 Yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri icinde 17 Eylül Stadında, atletizm pistinde Genç, Yıldız, Küçük ve Minik kategorilerinde düzenlenen Okullar Arası Atletizm Yarışlarına Bandırma’da ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören 37 okuldan toplamda 250 sporcu katıldı.