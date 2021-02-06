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Çözümün merkezi Altıeylül oldu

Altıeylül Belediyesi Çözüm Merkezi ile Beyaz Masalar 2020 yılında vatandaşlardan gelen 41 Bin 244 talep ve şikâyeti çözüme ulaştırarak Altıeylül’ün hizmet elçileri oldular.

BALIKESİR 06.02.2021, 15:23
Çözümün merkezi Altıeylül oldu

Altıeylül Belediyesi Çözüm Merkezi ile Beyaz Masalar 2020 yılında vatandaşlardan gelen 41 Bin 244 talep ve şikâyeti çözüme ulaştırarak Altıeylül’ün hizmet elçileri oldular.

Kurulduğu günden bu yana çözümün adresi olan Altıeylül Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Özellikle pandemi döneminde vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması hususunda titizlikle çalışan Altıeylül Belediyesi’nin Altıeylül Çözüm Merkezi ile Beyaz Masa birimleri, üst düzey performans ve çalışma azmi göstererek kapasitesinin üstünde hizmet sunmayı başardı. Altıeylül Belediyesi’ne girdiklerinde güler yüzlü hizmet anlayışını benimseyen çalışanlar ile karşılaşan vatandaşlar, çözüme kavuşan sorunlarının mutluluğuyla Altıeylül Belediyesi’nden ayrılıyor. Tüm konularda vatandaşın ilk muhatap olduğu Beyaz Masa, talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilerek sorunların yerinde çözümü başta olmak üzere doğru ve etkili iletişim teknikleriyle vatandaşlar ile Altıeylül Belediyesi arasındaki bağın en büyük temsilciliğini yapıyor.

“Altıeylül çözüm merkezi” 7/24 görevde

Altıeylül Belediyesi denilince akla gelen ve vatandaşların aşina olduğu diğer bir birim ise Altıeylül Çözüm Merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar 444 06 09 numaralı Çağrı Merkezi ya da 0533 154 01 01 numaralı WhatsApp, Telegram ve Bip İhbar Hattı üzerinden talep ve şikâyetlerini Altıeylül Çözüm Merkezine iletebiliyorlar. Çözüm Merkezi’ne gelen tüm çağrılar ve mesajlar, ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilerek çözüme kavuşturuluyor. İhbar Hattı üzerinden talep ve şikâyetler iletilirken ad-soyad, varsa diğer iletişim numarası, konum bilgisi, konuyu açıklayıcı fotoğraf ve video ile yapılan başvurular ilgili birimlere kolaylık sağlarken vatandaşların sorunlarının çözümündeki süreyi de kısaltıyor. Ayrıca vatandaşlar Altıeylül Belediyesi’nin web sitesi üzerinden Talep / ÖNneri kısmına tıklayarak da aynı işlemleri gerçekleştirebiliyorlar.

Başkan Avcı “Altıeylül olarak her zaman yanlarındayız”

Paylaşılan tüm bilgilerin KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında 3. taraf şahıslar ile kesinlikle paylaşılmadığını ifade eden Başkan Avcı “Her fırsatta dile getirmeye çalıştığım bir husus var. Vatandaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesin; Altıeylül olarak her zaman yanlarındayız. İsterlerse bizzat Beyaz Masa’ya başvurabilir; 444 06 09 numaralı Altıeylül Çağrı Merkezi’ni arayabilir ya da 0533 154 01 01 İhbar Hattı üzerinden WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamalarını kullanarak bizlere ulaşabilirler. Biz, sorunların çözümü olarak Altıeylül Belediyesi’ni gösteriyoruz; vatandaşlarımız da çekinmeden bizlere ulaşarak sorunlarını paylaşabilir. Herkesin gönlü rahat olsun, arkadaşlarımız sorunların çözümü hususunda 7/24 özverili çalışma disiplinleri ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor” dedi.
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