Çorumlular Edremit’ teki piknikte hasret giderdi

Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında bir araya gelen Çorumlu vatandaşlar, iki yıl aradan sonra Zeytinli Mahallesi Değirmen Piknik Alanında bir araya geldi. Pandemi sebebiyle iki yıldan beri toplanamadıklarını anlatan Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, katılımcılara teşekkür ederken, bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini söyledi.

Körfez Çorumlular Platformu çatışı altında bir araya gelen vatandaşlar, iki yıl arada sonra piknikte buluştu. Zeytinli Mahallesi Değirmen Piknik Alanında bir araya gelen 55 kişi hasret giderdi, uzun uzun sohbet etti . Katılımcılara teşekkür eden Platform Başkanı emekli bankacı İsmail Eker, “Yıllardan beri her ayın 19’unda bir araya geliyorduk. Her ay düzenlediğimiz bu toplantılar çok iyi oluyordu. Pandemi sebebiyle iki yıldır bir araya gelemedik. Bu günden de burada buluştuk. Hasret giderdik. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, kısmet ederse Ağustos ve Eylül aylarından itibaren toplantılarımıza başlayacağız. Her zaman hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde anlarında olmaya çalışıyoruz. Bunu sürdürmeye kararlıyız” dedi.