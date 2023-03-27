Çöplerin yerini zakkum çiçekleri alıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde bulunan vahşi depolama alanlarını bir bir rehabilite ederek yeniden doğaya kazandırıyor. Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Gömeç’te rehabilite edilen alanlara 7 bin adet zakkum fidanı diken Büyükşehir, eskiden çöp kokan alanları mis kokan alanlara dönüştürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘insana ve doğaya dost’ yönetim anlayışıyla kentte, atık sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler üretiliyor. Akılcı ve planlı yatırımlarla şehirdeki 269 bin 619 metrekare vahşi depolama alanında rehabilitasyon çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlandığı; Ayvalık Küçükköy, Burhaniye Pelitköy, Balya Koyuneri ve Gömeç’teki vahşi depolama alanlarına 7 bin adet zakkum fidanının dikimini gerçekleştirdi. Zakkumların büyüyüp, gelişmesiyle eskiden çöplük olarak kötü kokuya sebep olan alanlar, bundan sonra hem güzel görünecek hem de mis gibi kokacak.

Büyükşehir, bir yandan eski çöplükleri doğaya kazandırırken diğer yandan da vahşi depolama alanlarında rehabilitasyon çalışmalarına da devam ediyor. Büyükşehir’in planlı rehabilitasyon çalışmaları sayesinde toplam 2 milyon 800 bin metreküp katı atık modern tesislerde doğa dostu bir şekilde rehabilite edilerek enerji üretiminde kullanılıyor.