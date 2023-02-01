Çocukların eğitim sürecinin güvenliği koruyucu önleyici hizmet ve tedbirler görüşüldü

Balıkesir’in Havran ilçesinde İlçe Yürütme Kurulu toplantısında; protokolde belirlenen yükümlülükler dahilinde ilçe teşkilatları bünyesinde yürütülen çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

İlçe teşkilatlarının eğitim ve güvenlik çalışmalarında birimler arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması karara bağlandı. İlçe genelindeki okullarda öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergâhlarında alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Okul çevresindeki güvenlik kameraları, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolünün sağlanmasına yönelik konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında, Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü gereğince, Kaymakam Enver Özderin başkanlığında, İlçe Emniyet Müdür V. Mustafa Çataltepe, İlçe Jandarma Komutanı Murat Sol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ve İlçe İSG Büro Yöneticisi Ramazan Yağcı katılımı ile kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.