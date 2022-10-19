Çiftçilere 12 ton hibe destekli sütotu tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyük Şehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü yüzde 50 hibe destekli proje ile 250 çiftçiye sütotu tohumu dağıtıldı. Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığı ile ÇKS kaydı olan ve başvuruda bulunan tüm çiftçilere kilogramı 30 ve 40 lira olan iki çeşit sütotu teslim edildi.

Tohum bedellerinin yarısını Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi karşılarken, geri kalan bedeli de tohum alan çiftçiler ödediler.25 kilogramlık çuvallar halinde verilen tohum ile 2 bin 400 dekar alanda Rey-gras ekimi yapılması planlanıyor. Yüzde 50 hibe destekli sütotu dağıtımındaki amacın hayvancılıkta kaba yem ihtiyacını ucuza mal etmenin yanı sıra, ülke geneli ve Manyas’ta hayvancılığı teşvik etmek ve geliştirmek olduğu kaydedildi.