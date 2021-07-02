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Chukwuma Akabueze Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Ümraniyespor’da top koşturan Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

BALIKESİR 02.07.2021, 10:55
Chukwuma Akabueze Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Ümraniyespor’da top koşturan Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da transferler hız kesmiyor. İhtiyaç duyulan mevkilere teknik heyetin raporu doğrultusunda transferler devam ederken son olarak Ümraniyespor’da forma giyen Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Futbol kariyerinde çıktığı 448 maçta 90 kez ağları havalandıran, 83 asiste imza atan başarılı on numara kendisini bir yıl bordo-beyazlılara bağlayan imzayı attı.
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