Chukwuma Akabueze Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Ümraniyespor’da top koşturan Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da transferler hız kesmiyor. İhtiyaç duyulan mevkilere teknik heyetin raporu doğrultusunda transferler devam ederken son olarak Ümraniyespor’da forma giyen Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Futbol kariyerinde çıktığı 448 maçta 90 kez ağları havalandıran, 83 asiste imza atan başarılı on numara kendisini bir yıl bordo-beyazlılara bağlayan imzayı attı.