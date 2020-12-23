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CHP’li Ahmet Akın: “Balıkesirliler en iyi hizmeti hak ediyor”

BALIKESİR (İHA) – CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bu millet en iyi hizmeti hak ediyor. Onun için görevlerde olanların en iyi hizmeti yapmak gibi sorumlulukları var, biz de bunları takip ediyoruz” dedi.

BALIKESİR 23.12.2020, 18:41
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CHP’li Ahmet Akın: “Balıkesirliler en iyi hizmeti hak ediyor”

BALIKESİR (İHA) – CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bu millet en iyi hizmeti hak ediyor. Onun için görevlerde olanların en iyi hizmeti yapmak gibi sorumlulukları var, biz de bunları takip ediyoruz” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yerel ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini açıkladı. Akın, kendisinin de yaşadığı korona virüs salgınından ekonomiye, 2021 bütçesinden Sayıştay Raporlarında olumsuzluklarla yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimine kadar yaptığı tespitleri kamuoyuna açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Ahmet Akın, daha güzel hizmet alan bir Balıkesir için mücadele ettiğini ifade etti.

“Belediyelerimizi yakından takip ediyoruz”

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın basın toplantısında şunları kaydetti:

“Balıkesir’de 10 belediyemiz var. 8 tanesi CHP, 1 tanesi İYİ Parti, 1 tanesi de Demokrat Parti olarak kesinlikle ayırmıyorum. 10 tanesi de bizim belediyemizdir. 10 belediye başkanımızla da Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplantıda CHP’li belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmaları tek tek inceledik, o konularla ilgili yorumlarımızı yaptık. Eksik gördüğümüz konularda da uyarılarımızı kendilerine yaptık ve daha yeni bir yol haritamızı belirledik. Balıkesir’e daha çok hizmet etmek, daha çok kişiye ulaşmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırmak istedik.

Hangi partiden olduğu hiç fark etmez AK Parti, MHP, İYİ Parti CHP’li bütün belediye meclis üyelerine saygım var. Önemli olan belediye meclis üyelerinin halkın içinde olup, halkın dertlerini daha fazla dile getirmeleri ve bizlerle iletişimde olmaları. Özellikle benim anlayışıma göre belediye meclis üyelikleri çok önemli bir kurumdur. Belediye meclis üyeleri hangi parti olursa olsun yerel milletvekilidir ve ona göre hareket etmelilerdir.”

“Eksikleri beraber tamamlayacağız”

“Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının bütün çalışmalarını takip ediyoruz. Belediye başkanlarımızın belediye meclis üyelerimizin çalışmalarını takip ediyoruz ve çalışmalarını bir şekilde notlandırıyoruz. Çünkü önümüzdeki yıllar çabuk geçiyor” diyen Akın, “Bu millet de en iyi hizmeti hak ediyor. Onun için görevlerde olanların en iyi hizmeti yapmak gibi sorumlulukları var, biz de bunları takip ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkürlerimi iletiyorum. Ona, ekibine ve bütün belediye başkanlarımıza yeni yılda başarılar diliyorum. Balıkesir’e bol bol güzel hizmetler yapmayı Allah nasip etsin onlara. Yaptıkları bütün güzel hizmetlerde aslanlar gibi yanındayım. Çünkü iyi olan bir şeyin yanında olmak lazımdır. Yeni siyaset anlayışında biz yapıcı siyasetimize devam edeceğiz. Yönetim AK Parti’de de olsa onun eksiklerini birlikte tamamlayacağız. O anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın açıklamasında ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarında yer alan konular hakkında da açıklamalarda bulundu.
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