CHP’de korona paniği
BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE CHP İLÇE BAŞKANLIĞI KORONA VİRÜS PANDEMİSİ KAPSAMINDA İLÇE BİNASININ KARANTİNAYA ALINDIĞINA YÖNELİK ÇIKAN HABERLERE AÇIKLAMA GETİRİLDİ.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı korona virüs pandemisi kapsamında ilçe binasının karantinaya alındığına yönelik çıkan haberlere açıklama getirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Başkanlığı parti yönetim kurulunda bulunan ve eşi hemşire olan bir yönetim kurulu üyesinin covid-19 pozitif çıkması ardından bu üyeyle temas halinde olan 2 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi. Konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Bir hafta önce partimizin yönetim kurulunda bulunan ve eşi hemşire olan bir arkadaşımızın pozitif çıkmasıyla kendisi ve temas halinde olan 2 arkadaşımız tedbir amaçlı karantina altındadır. Bilimsel kurallar çerçevesinde parti içi tedbirlerimizi aldık, parti binamızı dezenfekte ettirdik. Tüm üyelerimizin ve hemşehrilerimizin içi rahat olsun, parti binamız ve lokalimiz açık ve sık sık sterilizasyon işlemleri yapılmaktadır. Tüm vatandaşlarımız gibi bizler de tedbirleri elden bırakmadan yaşamımıza mücadeleye devam etmeye çalışıyoruz" denildi.
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