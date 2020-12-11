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CHP İl Başkanı Serkan Sarı saldırı olayına açıklık getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı’nda il başkanı ve parti çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel saldırı olayının ardından partiden açıklama yapıldı. İl Başkanı Serkan Sarı, olayı gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili bir raporun bulunmadığını ifade etti.

BALIKESİR 11.12.2020, 17:45
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CHP İl Başkanı Serkan Sarı saldırı olayına açıklık getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı’nda il başkanı ve parti çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel saldırı olayının ardından partiden açıklama yapıldı. İl Başkanı Serkan Sarı, olayı gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili bir raporun bulunmadığını ifade etti.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında dün 15.30 sıralarında il binasına gelen bir kişinin kendisine ve parti yöneticileri ile çalışanlara saldırıda bulunduğunu açıkladı. Polis merkezine giderek 30 yaşlarındaki U.A. hakkında şikayetçi olduklarını kaydeden İl Başkanı Serkan Sarı, olayı gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili bir raporun bulunmadığını ifade etti.

Serkan Sarı parti binasında il yöneticileriyle düzenlediği basın toplantısında yaşanan saldırıyı şu şekilde anlattı:

“Dün bu salonda ve il başkanlığı odasında yaşamış olduğumuz talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldık. 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla meydanda bir basın açıklaması yaptık ve devamında yönetici arkadaşlarımızın bir kısmıyla il başkanlığımızda değerlendirme toplantısı esnasında il başkanlığımıza tanımadığımız bir kişi tarafından yapılan bir saldırıyla karşılaştık. Küfürlerle il başkanlığımıza giren bu şahıs, ’CHP il başkanı nerede, onu görmek istiyorum, verin onun telefonunu bana’ diyerek küfürler etmeye başladı. Yerel yönetimlere, kaymakama, belediye başkanlarına, valiye küfürler etmeye başladı. Arkadaşlarımız sakinleştirmeye çalıştı. İl başkanlığında zaman zaman biz buna benzer şikayetleri yaşıyoruz. Partimizde çalışan Hayriye Diler kendisine çorba ikramında bulunmaya çalıştı, karnını doyurup çay kahve ikram ettiler. Devamında tekrar bağırış ve patırtı küfürtüler gelmeye başlayınca biz il başkanlığı odasının dışına çıktık. Bu salonda Hayriye hanımı darp etmek için kovalamaya başladı. Elinde sanki delici kesici bir alet varmış gibi ona hamle yaparak üzerine koşturmaya başladı. Hayriye hanım korkuyla koşarak benim yanıma geldi. Kendisini alıp odama geçirdim, soluğu kesilip fenalaştı. Biz il başkanlığı odasına girip kapıyı kapattık kendimizi korumaya çalıştık. O sırada bir meclis üyesi arkadaşımız buradaydı beni de odaya alarak kapıyı kapattı. Arkadaşımız kapıyı tutuyor ama arkadan tekmeler, yumruklar küfürler, ’çıkın lan’ diyerek ağır küfür ve hakaretlerde bulundu. Biz o sırada emniyet güçlerine haber verdik. İl başkanlığında saldırı durumu var acilen müdahalenizi bekliyoruz diyerek. Bir 10-15 dakika bu süreç sürdü. İl başkanlığı odasının dışında il yöneticilerimiz şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Biz yeniden dışarı çıktığımız sırada partimizin aracını kullanan Gökhan Bayar arkadaşımız bu şahsın attığı yumrukla yıkıldı. Partimizin tabelasındaki harfleri yırtarak söktü. Tam o sırada polisler geldi. Biz suç duyurusunda bulunduk. Şu anda şahıs gözaltında sürecin takipçisiyiz. Bize söylenen şehir dışından geldiği yönünde bir bilgi var. Tıbbi anlamda psikolojik sorunları olduğu görüntüsü var ama tespit edilmiş kayıtlı rahatsızlığı da yok. Bu anlamda bir sağlık raporu yok. Şimdi psikolojik analizlerini yapacaklar kanaatimce. İlk etapta bakıldığında psikolojik sorunları varmış gibi bir tavır içerisinde. Ama polisler geldiği anda birden o havası değişti, ’Ben arkadaşlardan şikayetçiyim, beni darp ettiler, kamera kayıtlarına bakın, ben bunların hepsi ile ilgili suç duyurusunda bulunmak istiyorum tek tek, gerekli işlemleri yapın, memur arkadaşlar yardımcı olun’ diyerek çok aklı selim bir havaya dönüp bize dair bir duruma çevirdi.”

“Akli dengesi ile ilgili bir rapor yok”

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Serkan Sarı, “Tespit edilmiş bir rapor yok. Tedavi gördüğü yönünde bir bilgi gelmiş. Ama ilk yapılan tetkiklerde şizofren veya buna benzer bir teşhisle alakalı belgelenmiş durumu şu anda yok. Geçmişte bir tedavi aldığı yönünde bir tespit yapılmış kanaatimce. Sonuçta buna doktorlar karar verecek, bunlara bizim karar verme durumumuz yok. Konunun uzmanları tarafından yapılacak bir tespit sonunda bu konu aydınlanacaktır diye düşünüyorum. Şu anda belgelenmiş bir durum yok” diye konuştu.

“Güvenlik kameralarının kayıt sisteminde bir arıza varmış”

CHP İl Başkanı Serkan Sarı parti binasında bulunan güvenlik kameralarının çalıştığını ancak kayıt yapan cihazda bir arıza bulunması nedeniyle olay anının kaydedilmediğini ifade etti. Sarı, “Parti binamızın genelinde güvenlik kameraları mevcut. Ancak kameralar çalıştığı halde kayıt cihazının kayıt yapmadığını bu vesileyle öğrenmiş olduk. Bununla ilgili ilk işimiz kayıt cihazının tamirini yaptırmak oldu” dedi.
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