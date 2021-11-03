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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Danimarka’ya gidiyor

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, enerji sektörünün paydaşları ve enerji kooperatifleri temsilcileri ile bir dizi görüşmelerde ve incelemelerde bulunmak üzere Danimarka’ya gidiyor.

BALIKESİR 03.11.2021, 14:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Danimarka’ya gidiyor

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, enerji sektörünün paydaşları ve enerji kooperatifleri temsilcileri ile bir dizi görüşmelerde ve incelemelerde bulunmak üzere Danimarka’ya gidiyor.

Yenilenebilir enerjide gelecek vizyonu, Orsted firmasının çalışma alanları, yeşil hidrogen, biomass, yüzen türbinler, onshore, offshore rüzgar türbinleri, güneş enerjisinin geleceği konuları üzerinde Danimarka’nın söz sahibi enerji paydaşları ile bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP’nin enerji ve yenilenebilir enerji politikaları, Yeşil Dönüşüm çalışmaları ile Türkiye’de gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verecek sunumlar gerçekleştirecek. Orsted Yenilenebilir Enerji Firması yetkililerinin “Yeşil Dönüşüm”, “Yeşil Dönüşüm Hikayesi” ve “En sürdürülebilir enerji firması” sunumlarına katılacak olan Ahmet Akın daha sonra Danimarkalı enerji sektörü paydaşlarının ilişkili alanlar, tedarik zincirleri, ekonomi, test merkezleri, yerli üretim, limanlar, ihaleler, devlet desteği, yönetmelikler, kanunlar gibi konularında bilgiler de alacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) Osterild Test Merkezi’nin tanıtımına katılacak. Burada coğrafi alan, türbin testleri, merkezin işleyişi ve gerçekleştirilen testler ile sunumlara katılacak olan Ahmet Akın Danimarka’da tarihsel olarak yenilenebilir enerji dönüşümü, devlet, sanayi ve üniversite işbirliğinin işleyişi alternatif enerji yöntemleri gibi konularda brifing alacak.

5-6-7 Kasım tarihlerinde Danimarka’da gerçekleştireceği ziyaretleri değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, World Energy Trilemma Endeksi’nde üçüncü sırada yer alan Danimarka’nın enerji güvenliği, enerji eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar attığını söyledi. Ahmet Akın, “Türkiye’de yeşil dönüşümü biz gerçekleştireceğiz. Bunun için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini düşündüğümüzde, Danimarka’dan daha güçlü bir potansiyele sahip olduğumuz gerçeğini ortaya koyduğumuzda burada yapacağımız incelemeler, görüş alışverişleri iktidarımızda gerçekleştireceğimiz enerji projeleri için özgün bir örnek olacak. Dünyanın ilk enerji adası projesine imza atan Danimarka, CHP olarak ülkemizde hayata geçirdiğimiz ve geliştireceğimiz enerji kooperatifleri için de bir örnektir. Bu nedenle Danimarka’da enerji paydaşları ve üniversitelerle yapacağımız görüşmeler ülkemizde milletimizin enerjiye ucuz ve kolay ulaşılabilir olması üreteceğimiz politikalara fikir verecek mahiyette olacaktır” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Danimarka’da CHP Yurtdışı Birlikleri ile CHP Danimarka Birliği tarafından ortaklaşa organize edilen geleneksel “98. Yıl Cumhuriyet Balosu”na katılacaklar.

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