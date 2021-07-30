CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: “Balıkesir’in ormanları yangın tehdidi altında”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in de orman yangınları tehdidinde olduğuna dikkat çekerek uyardı: “Aman dikkat!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeni her ne olursa olsun milletçe tek yürek olunduğunu, yangınların daha büyük tahribat yapmadan bir an önce söndürülmesini dilediklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, “Yüreğimize ateş düştü, ciğerimiz yandı. Aklımız, gönlümüz, gözümüz, kulağımız gelecek iyi haberlerde” dedi.

Balıkesir’de son bir haftada 5 orman yangını

Balıkesir’in 649 bin 115 hektarlık orman alanına sahip olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son bir haftada Dursunbey, Havran, Edremit, Sındırgı ve Kepsut’ta çıkan orman yangınlarının korkuttuğunu ifade etti. Balıkesir’de 2020 yılında çıkan 80 orman yangınında 104 hektarlık ormanlık alanın kül olduğuna dikkat çeken Ahmet Akın, orman yangınlarının Balıkesir için bir tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Akın, “Geçen yıl Balıkesir’de anızdan 4, çoban ateşinden 17, sigaradan 9, piknik ateşinden 1, faili meçhulden 15 yani insan kaynaklı nedenlerden orman yangını çıkmış. Doğal nedenlerden ise 6. Orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olmasının bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.