Çevreciler temiz su için imza kampanyası başlattı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) temiz su için imza kampanyası başlattı. 27 Temmuzdan bu yana 500 imza toplayan çevreciler, standa “Çeşmelerimizden su içmek istiyoruz” yazarken, deniz kirliliğine de dikkat çekti.

Burhaniye’ de çevre kirliliğine dikkat çekmek için sık sık bir araya gelen Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) üyeleri, Ören Meydanında stant açarak 27 Temmuzda başlattıkları imza kampanyasını devam ettirdi. İmza kampanyasının 5 Eylülle kadar devam edeceğini anlatan Burhaniye Çevre Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Süleyman Eryılmaz, “Çevre sorunlarına dikkat çekmek için sık sık bir araya geliyoruz. Parasını ödediğimiz halde musluk sularını içemiyoruz, damacana sularına ayrıca para ödüyoruz. Havran Deresi, Karınca Deresi, Kadıncık Deresi ve Edremit Çayının kirleticileri olan fabrika, hara, besi çiftlikleri, sanayi tesisleri ve arıtma atıklarının sorunun çözümü için etkin denetimlerin yapılması ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz . Tüm Edremit Körfezinde faaliyet gösteren evsel atık su arıtma tesislerinin, Körfez’in artan yaz nüfusu da hesaplanarak artırılacak yeterli kapasiteye sahip ileri kimyasal arıtma tesislerine dönüştürülmesini talep ediyoruz. Bu konuda başlattığımız imza kampanyası devam ediyor. Bu güne kadar 500 imza topladık. Topladığımız imzaları Çevre Bakanlığına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Burhaniye Belediye Başkanlığına vereceğiz. Herkesin çevreye duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.