Çevre Günü’nde dalgıçların denizden çıkardıkları şaşkına çevirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bandırma S.S. Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi ile ortaklaşa deniz dibi çöpleri temizliği yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre günü dahilinde, Bandırma Balıkçı Barınağı’nda gerçekleşen farkındalık etkinliğinde 2 gün boyunca denize dalan dalgıçların çıkardıkları görenleri şaşkına çevirdi. Saatler içerisinde onlarca çuval atık denizden karaya çıkarılırken, bu atıklar arasında itfaiye şapkası, tepsi, hortum, cam şişeler ve araç lastikleri olduğu görüldü.

Çavdar: "Çevreye daha duyarlı olmak için gerçekleştirdik"

Bandırma S.S. Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Turhan Çavdar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bandırma S.S. Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi olarak balıkçı üyelerimizle birlikte balıkçı barınağımızda farkındalık etkinliği düzenlendi. Deniz dip temizliğini yapma amacımız insanların çevreye daha duyarlı olmasını anlatmak, denizlerde canlıların yaşadığını ve bunları da göz ardı etmemeye dikkat çekmek için gerçekleştirdik" dedi.