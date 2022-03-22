Manyas’ın kırsal Tepecik Mahallesinde bulunan Çerkez komutanın mezarı restore edilecek. 1877-1878 yılları arasında Osmanlı-Rus savaşına (93 Harbi) katılan Çerkez Komutan Hacı Giranduk Berzeg’in Manyas’a bağlı kırsal Tepecik Mahallesi’nde bulunan mezarında restorasyon projesi hayata geçirilecek. Hazırlanacak restorasyon projesi öncesinde Çerkez Komutan Hacı Giranduk Berzeg’in mezarında Manyas Kaymakamı Koray Çelik incelemelerde bulundu. Kaymakam Çelik’e, Manyas Çerkez Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Sonuk ve dernek üyeleri, AK Parti Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aydemir ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı görevlileri eşlik etti. Manyas Kaymakamı Koray Çelik " Tepecik mahallemiz de bulunan merhum komutanımızın mezarının restore edilmesi için çalışmalar başlatıldı, kısa zaman da inşallah çalışmalar sonuçlanır. Büyük bir mücadele örneği sergileyen merhum komutanımız Berzeg’e yaraşır bir mezara kavuşturmuş oluruz” dedi.